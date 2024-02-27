نتنياهو يرد على بايدن بشأن إنهاء حرب غزة قبل الأوان

القدس المحتلة/سما/

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب تصريحات الأخير التي قال فيها إن "التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة سيكون بحلول يوم الاثنين المقبل".

وقال نتنياهو تعليقا على ذلك: "منذ بداية الحرب، كنت أقود حملة دبلوماسية لمنع الضغوط الرامية إلى إنهاء الحرب قبل الأوان، ولتأمين دعم قوي لإسرائيل".

وأضاف "لقد حققنا نجاحا كبيرا.. واليوم تم نشر استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد يظهر أن 82% من الجمهور الأمريكي يؤيد إسرائيل".

وأردف بالقول: "مما يعني أن أربعة من أصل من بين خمسة مواطنين أمريكيين يدعمون إسرائيل وليس حماس".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ذلك سيساعدهم على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل.

وفي وقت سابق، صرح مصدر إسرائيلي لشبكة "ABC News" بأن بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات الرئيس جو بايدن حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل".

وأعلن بايدن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

وردا على ذلك قال مصدر سياسي إسرائيلي لشبكة ABC News إن نتنياهو "فوجئ" بتصريحات الرئيس الأمريكي.

واعتبر أن مطالب "حماس" في المفاوضات الجارية "لا تزال وهمية"، مشيرا إلى أن "الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة ساعدت في تحرير 112 رهينة حتى الآن وستعيد إسرائيل الرهائن المتبقين إلى وطنهم".

وأضاف: "لقد تم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر ويمكن التوصل إلى اتفاق آخر بمجرد أن تصبح حماس واقعية، وما زالت مطالب حماس وهمية".