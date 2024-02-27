مقتل قائد سرية بلواء جفعاتي في غزة.. الثاني خلال 3 أيام.. صورة

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة السابعة العبرية، إن قائد سرية برتبة رائد، في لواء جفعاتي، قتل اليوم، على يد المقاومة في معارك قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الضابط القتيل، يدعى يفتاح شاحار، وهو القتيل الرابع، من المجلس الإقليمي الاسيتطاني الاوسط الذي يسقط منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة.



ولفتت إلى أنه كان سابقا ضابطا قتاليا، في وحدة شيلداغ "نخبة سلاح الجو"، وقائد فرقة وقائد سرية تدريب.



وبمقتل شاحار، يفقد لواء جفعاتي خلال 3 أيام، ثاني قادة سراياه، بعد مقتل الرائد إيال شومينوف، في معركة شمال قطاع غزة.





وأشارت القناة السابعة، إلى أن مدرسة دينية، يرأسها الحاخام، يؤئيل مانوفيتش، أعلنت عن إصابة 7 من طلابها الذين يخدمون في جيش الاحتلال، خلال معارك غزة وقالت إن حالة اثنين منهم خطيرة.



وقالت المدرسة الدينية، إن حادثا صعبا وقع صباح اليوم في غزة، وأصيب عدد من جنودنا، منهم اثنان بجروح خطيرة، داعية إلى "أداء الصلوات من أجل شفائهم" بحسب بيانها.