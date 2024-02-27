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غالانت يوجه رسالة مبطنة لبن غفير وسموتريتش حول شهر رمضان

الثلاثاء 27 فبراير 2024 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يوجه رسالة مبطنة لبن غفير وسموتريتش حول شهر رمضان



القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء تحذيرا مبطنا لكل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، حول شهر رمضان.
وذكر راديو GLZRadio الإسرائيلي أن غالانت حذر بن غفير وسموتريتش بدون ذكر اسميهما حول شهر رمضان، قائلا: "أي تصريحات غير مسؤولة من قبل أشخاص يفترض أنهم مسؤولون قد تؤدي إلى انفلات وعلينا كبح ذلك".

وزعم غالانت أن إيران و"حزب الله" اللبناني سيحاولان تحويل شهر رمضان إلى المرحلة الثانية من الـ 7 من أكتوبر، ويتوجب على إسرائيل إيقافهما.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين في وقت سابق إشارتهم إلى ارتفاع منسوب التوتر قبيل شهر رمضان في القدس والضفة الغربية، معربين عن مخاوفهم من هجمات محتملة.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.


وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية، بأن إسرائيل وافقت في قمة باريس، على عدة بنود تشكل جزءا من إطار اتفاق وقف النار في غزة وإطلاق الأسرى، ومنها إطلاق 400 أسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة.

من جهته، اعتبر القيادي في "حماس" أسامة حمدان أن "مسودة باريس مقترح أمريكي هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل، وإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد".

وبينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ144، تستمر سياسة الاقتحامات والاعتقالات المكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية فجر كل يوم، لا سيما منذ السابع من أكتوبر، حملات مداهمة واسعة وترهب السكان وتخرب البنى التحتية وتقتل وتعتقل عشرات الفلسطينيين.

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