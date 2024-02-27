اشتية: "إسرائيل" حولت قطاع غزة لميدان للقتل وهو يواجه كارثة إنسانية كبيرة

رام الله/سما/

- قال رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية إن "إسرائيل تمارس أبشع أشكال الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا، وتعمل على تكريس الفصل العنصري، وتتصرف على أنها دولة فوق القانون".

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كسوجي كييوتو، بحضور ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير يونيتشي ناكاشيما، حيث أطلعه على مستجدات الأوضاع وتداعيات عدوان الاحتلال على شعبنا.

وأضاف اشتية: "إسرائيل حولت قطاع غزة لميدان للقتل، ويواجه كارثة إنسانية كبيرة بفقدانه أدنى مقومات الحياة، بلا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا دواء، حيث ارتقى ما يقارب 30 ألف شهيد منذ بداية العدوان، وأكثر من 70 ألف جريح".

وشدد على أن الأولوية هي وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وفتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة، وإعادة الكهرباء والمياه، ووقف كافة محاولات تهجير أبناء شعبنا.

وتابع: "يجب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على حل الدولتين وتطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق ذلك من خلال إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتلبية تطلعات شعبنا بتقرير المصير والحرية والاستقلال".

وأردف رئيس الوزراء: "يجب تحميل إسرائيل مسؤولية القتل والتدمير في قطاع غزة، وتحمل تكلفة إعادة الإعمار".

وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، وأعرب عن تقديره لإعلان اليابان عن تقديم مساعدات طارئة بقيمة 32 مليون دولار، استجابة لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.