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اجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش المصري لبحث الأوضاع الإقليمية

الثلاثاء 27 فبراير 2024 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع عاجل للسيسي مع قادة الجيش المصري لبحث الأوضاع الإقليمية



القاهرة/سما/

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مع قادة الجيش لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، حضر الاجتماع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان الفريق أسامة عسكر.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول الأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية.

وتمت أيضا مناقشة المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومي المصري.



كما تطرق الاجتماع "للجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية وكل الدول الشقيقة والصديقة".


من جانبه، ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، معربا عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي.

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