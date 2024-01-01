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مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس

الثلاثاء 27 فبراير 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس



خانيونس/سما/

أعلن مساء اليوم، عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في خانيونس ⁧جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصادر لقناة العربية "مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في استهداف صاروخي لمبنى بخانيونس  جنوبي قطاع غزة."

وتداولت مصادر عبرية، مشاهد تظهر هبوط مروحية لجيش الاحتلال تحمل عسكريين مصابين في مستشفى بالقدس المحتلة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر عبرية بأن حدثا أمنيا وقع في قطاع غزة أسفر عن جرحى في صفوف جيش الاحتلال، وسط أنباء عن سقوط قتلى.

وأفادت المصادر بوقوع حدث أمني في قطاع غزة وأنه نقل أعداد من الجنود الجرحى بدرجات إصابة متفاوتة إلى مستشفيي سوروكا وأسوتا.

من جهته، أقر الاحتلال الإسرائيلي بإصابة سبعة من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وبذلك، ترتفع حصيلة  جرحى جيش الاحتلال إلى 2981 ضابطا وجنديا، منهم 1421 أصيبوا خلال العدوان البري، بحسب البيانات المعلن عنها رسميا.


يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مشاهد مصورة توثق لحظة قنص مقاتليها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس في قطاع غزة.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى من الضباط والجنود منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 579 قتيلا، بينهم 240 منذ العدوان البري في الـ27 من الشهر ذاته

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