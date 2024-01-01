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الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تمنع تحرك قافلة كانت تجلي مرضى لـ7 ساعات

الثلاثاء 27 فبراير 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تمنع تحرك قافلة كانت تجلي مرضى لـ7 ساعات



جنيف/سما/

 اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الجيش الإسرائيلي بمنع تحرك قافلة كانت تعمل على إجلاء 24 مريضا من خان يونس في غزة لـ7 ساعات.

وأفاد بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، بأنه جرى إيقاف القافلة مباشرة بعد مغادرة مستشفى الأمل في المدينة في جنوب غزة يوم الأحد.

وقالت أوتشا “أجبر الجيش الإسرائيلي المرضى والعاملين على الخروج من سيارات الإسعاف وجرد كل المسعفين من ملابسهم”.

وأضاف البيان “ثم جرى احتجاز ثلاثة من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رغم أنه تم مشاركة بياناتهم الشخصية مع القوات الإسرائيلية مسبقا، بينما ظلت بقية القافلة في مكانها لأكثر من سبع ساعات”.

وكان من بين المرضى امرأة حامل وأم لطفل حديث الولادة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في التقرير.

وقال المتحدث باسم أوتشا، ينس لايركه، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن أحد المسعفين المحتجزين مجددا بحلول اليوم الثلاثاء.

ثم جرى نقل المرضى لاحقا إلى منشآت أخرى، ولكن لم يتسن إجلاء 31 مريضا آخر في حالة مرضية خطيرة من المستشفى الذي دمر جراء نحو 40 هجوما خلال شهر، بحسب الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى المرضى، مازال المستشفى يضم 180 شخصا نازحا وكذلك 45 من أقارب مقدمي الرعاية الصحية .

 

#الامم المتحدة

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