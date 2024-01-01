شكري: يمنحون "إسرائيل" الضوء الأخضر ويسعون لوقف الحرب في مكان آخر

القاهرة/سما/

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استهجان القاهرة الشديد لاستهداف الأونروا ومنعها من ممارسة أعمالها في إنقاذ أهالي غزة.



كما انتقد وزير الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان، ممارسات المجتمع الدولي الذي لا يتخذ قرارا حاسما بوقف إطلاق النار في غزة، فيما يبذلون كل ما في وسعهم لوقف الحرب في مكان آخر وهو ما يعطي إسرائيل الضوء الأخضر في مواصلة أعمالها، مشيرا إلى وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تستوجب التصدي لها، موضحا أن أزمة غزة أصبحت معضلة لتعاطي العالم بمعايير مزدوجة مع مختلف الأزمات في العالم.

وقال شكري: يبدو أن الحياة في غزة لا ترقى لاهتمامات مجلس حقوق الإنسان ولا تحرك مشاعرهم المرهفة فالفلسطينيون أقل من اهتمامتهم، مؤكدا أن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة على ضمان تدفق المساعدات واستمرار جهودها في التدقيق في صفقة وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم، حيث تلعب مصر دورا مهما في تعزيز حقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية إلى التعامل مع الأزمات والتحديات وزيادة الممارسات العنصرية وتنامي الإسلاموفوبيا وحرق القرآن الكريم وبالتالي فقد المجلس مصداقيته، والمجلس له دور في مجابهة هذه التحديات.

وأكد شكري أن مصر تسير بخطى ثابتة على درب تعزيز حقوق الإنسان،