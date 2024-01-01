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"التربية": 5424 طالبا استُشهدوا و408 مدارس تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان

الثلاثاء 27 فبراير 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية": 5424 طالبا استُشهدوا و408 مدارس تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان



رام الله/سما/

 قالت وزارة التربية والتعليم، إن 5424 طالبا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استُشهد في الضفة 48 طالبا وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97.

وأشارت إلى أن 255 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 891 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.

ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

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