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"سرايا القدس" تبث مشاهد توثق قنص جندي إسرائيلي شرق خانيونس

الثلاثاء 27 فبراير 2024 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تبث مشاهد توثق قنص جندي إسرائيلي شرق خانيونس



غزة/سما/

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، مشاهد مصورة توثق لحظة قنص مقاتليها لأحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت "سرايا القدس" في بيان عبر حسابها على منصة "تليغرام"، أنها قنصت "جنديا صهيونيا في محاور التقدم شرق خانيونس" جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس عن تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وفي بيان لاحق أكدت تدمير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب" في شارع السكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
 

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الآليات والأرواح.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد ارتفعت حصيلة القتلى من الضباط والجنود منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 579 قتيلا، بينهم 240 منذ العدوان البري في الـ27 من الشهر ذاته.


ولليوم الـ144 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى أكثر من 70 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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