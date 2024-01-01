شهيد برصاص الاحتلال قرب حاجز "مزمورية"

القدس المحتلة/سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب حاجز "مزمورية"، الفاصل بين محافظتي القدس وبيت لحم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها استلمت جثمان الشهيد، وجرى نقله إلى مستشفى الحسين في بيت جالا، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الشهيد هو الشاب نزار محمود عبد المعطي حساسنة (34 عاما)، من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم.

وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو بثها نشطاء، شابا ملقى على الأرض قرب الحاجز، يحيط به عدد من جنود الاحتلال.

وباستشهاد الشاب حساسنة، يرتفع عدد شهداء اليوم في الضفة الغربية إلى أربعة، فقد استشهد الشاب أحمد دراغمة (26 عاما) خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس فجرا، والشابان أسامة جبر الزلط (31 عاما)، ومحمد سميح بيادسة (32 عاما)، خلال اقتحام مخيم الفارعة.