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الحوثيون: هجماتنا لن تتوقف إلا بانتهاء الحرب على غزة

الثلاثاء 27 فبراير 2024 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: هجماتنا لن تتوقف إلا بانتهاء الحرب على غزة



صنعاء/سما/

قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن محمد عبد السلام، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة لن تتوقف إلا في حالة انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الهجمات على السفن ستتوقف في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال عبد السلام إنه "سيجري إعادة تقييم الوضع إذا انتهى الحصار وسُمح للمساعدات الإنسانية بالدخول لغزة بحرية".

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ على السفن التجارية الدولية بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. وتقول الجماعة إن ذلك يأتي "تضامناً مع الفلسطينيين في وجه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة".

ويوم الخميس الماضي، قال زعيم  جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، إن الحركة صعّدت عملياتها "إسناداً لغزة"، وأطلقت 183 صاروخاً وطائرة مسيّرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة.


وحذّر زعيم الحوثيين أي دولة تريد أن تبقى سفنها آمنة في البحر الأحمر من "الانضمام إلى العمليات الأميركية والبريطانية"، مضيفاً أن الأميركيين "ورّطوا أنفسهم في العدوان ضدنا، وهو ما أثر سلباً في شركاتهم ونشاطهم التجاري"، وشدد على استمرار الحوثيين في عملياتهم مع توجّه نحو "التصعيد بالتزامن مع تواصل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة".

وقال الجيش الأميركي، أمس الاثنين، إنّه دمر ثلاث طائرات مسيّرة وصاروخَي كروز مضادّين للسفن، كانت معدّة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية، في منشور على "إكس"، أنها دمرت طائرة مسيّرة فوق البحر الأحمر.


 

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