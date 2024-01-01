مصر تجري عملية إنزال جوي لمساعدات إلى غزة

القاهرة/سما/

أفاد إعلام مصري، أن القوات الجوية المصرية قامت الثلاثاء بعملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية عاجلة وسط وشمال قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات المصرية نقلا عن مصادر مصرية رفيعة المستوى لم تسمها.

وأوضحت أن "القوات الجوية المصرية قامت بعملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات".

وأضافت القناة، أن مصر "تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة".

وكشفت أن "القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة".

وقالت المصادر ذاته، إنه تم "إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين".

وأكدت أن هناك "جسرا جويا مصريا لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة"، دون تقديم تفاصيل.