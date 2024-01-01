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مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة

الثلاثاء 27 فبراير 2024 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة



القاهرة/سما/

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصدرا مصريا مطلعا أكد أن بلاده تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة.


وأفادت القناة، بأن "مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

كما أوضح المصدر الأمني، أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يقدم المواد الغذائية والإغاثية.

ولفت إلى أن مصر تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة

وفي سياق آخر، تقدم جمعية الهلال الأحمر المصري، أنشطة ترفيهية لأطفال غزة داخل مخيم خان يونس الجديد لتقديم الدعم النفسي للصغار جراء الحرب الوحشية الغاشمة التي يشهدها القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان لها، إن ضمن استجابة الهلال الأحمر المصري داخل قطاع غزة، وبالتنسيق والشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، نفذ متطوعو الهلال الأحمر المصري أنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2 للعمل على تحسين الحالة النفسية للأطفال، والعمل على تقليل الأثر الناجم من الأحداث التي عاصرها الأطفال خلال الفترات الماضية.

#مصر

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