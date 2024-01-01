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مصدر إسرائيلي: نتنياهو تفاجأ بكلام بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الثلاثاء 27 فبراير 2024 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي: نتنياهو تفاجأ بكلام بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر إسرائيلي لشبكة ABC News إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فوجئ بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة "بحلول يوم الاثنين المقبل".

وأعلن بايدن في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على وقف هجومها في غزة خلال شهر رمضان في إطار اتفاق لوقف لإطلاق النار تجري مفاوضات بشأنه.

وردا على ذلك قال مصدر سياسي إسرائيلي لشبكة ABC News إن نتنياهو "فوجئ" بتصريحات الرئيس الأمريكي.

واعتبر أن مطالب "حماس" في المفاوضات الجارية "لا تزال وهمية"، مشيرا إلى أن "الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة ساعدت في تحرير 112 رهينة حتى الآن. وستعيد إسرائيل الرهائن المتبقين إلى وطنهم".

وأضاف: "لقد تم التوصل إلى اتفاق في نوفمبر ويمكن التوصل إلى اتفاق آخر بمجرد أن تصبح حماس واقعية. وما زالت مطالب حماس وهمية".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية، بأن إسرائيل وافقت في قمة باريس، على عدة بنود تشكل جزءا من إطار اتفاق وقف النار في غزة وإطلاق الأسرى، ومنها إطلاق 400 أسير والعودة تدريجيا إلى شمال غزة.

من جهته، اعتبر القيادي في "حماس" أسامة حمدان أن "مسودة باريس مقترح أمريكي هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل، وإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد".

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