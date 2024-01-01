  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لا يمكن للكارثة الإنسانية في غزة إلا أن تتفاقم.. تقرير أمريكي يتوقّع مأساة أكبر حتى لو توقفت الحرب

الثلاثاء 27 فبراير 2024 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا يمكن للكارثة الإنسانية في غزة إلا أن تتفاقم.. تقرير أمريكي يتوقّع مأساة أكبر حتى لو توقفت الحرب



واشنطن/سما/

نشرت مجلة “نيويوركر” الأمريكية، هذا الأسبوع، موضوعاً تحت عنوان “لا يمكن للكارثة الإنسانية في غزة إلا أن تتفاقم”، أعدّه باحثون من مركز جامعة جونز هوبكنز للصحة، وكلية لندن للصحة والطب، عرضَ تقديرات لعدد الأشخاص الذين قد يلقون حتفهم في غزة خلال الأشهر الستة المقبلة لأسباب مختلفة.

وأشار الكاتب إسحاق شوتينر إلى أن “الأمر يتعلق بالوفيات التي تتسبّب فيها الحرب الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل انتشار الأمراض والأوبئة وعدم القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الطبية”.

وأشار الكاتب إلى أن معدّي التقرير وضعوا نموذجاً افتراضياً لـ 3 احتمالات: إذا كانت الأشهر الستة المقبلة من الحرب مماثلة للأشهر الثلاثة الأولى، أو إذا تصاعدت الحرب، أو إذا كان هناك وقفٌ لإطلاق النار.

وأكد معدّو التقرير أنهم بنوا تقديراتهم على نسبة الوفيات على مدى 3 أشهر، واختاروا الشهر الذي سُجّل فيه أعلى معدل للوفيات.

وشدّد الكاتب على أنه “إذا استمرت الحرب في مسارها دون تصعيد حتى أوائل أغسطس/آب، مع استمرار قصف إسرائيل المناطق المكتظة بالسكان، ومنع دخول الغذاء والدواء، فإن الباحثين يتوقّعون وفاة ما بين 58 ألفاً و260 إلى 66 ألفاً و720 حالة وفاة إضافية”.

وحتى لو بدأ وقف إطلاق النار على الفور، يتوقّع الباحثون أن ما بين 6550 إلى 11 ألفاً و580 شخصاً سيموتون خلال الأشهر الستة المقبلة، بسبب عوامل مختلفة أهمها انتشار الأوبئة، وكذلك بسبب الصدمات.

وإذا تصاعدت الحرب، يتوقع الباحثون أن يرتفع عدد الضحايا “إلى ما بين 74 ألفاً و290 إلى 85 ألفاً و750 حالة وفاة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وأشار الكاتب: “لقد وُضعتْ توقعات سيناريو التصعيد بناءً على أعلى عدد من الضحايا في شهر واحد”.

ونقل عن بولس بي شبيغل، أحد المشاركين في التقرير، ومدير مركز الصحة في كلية جونز هوبكنز، قوله إن ما ورد في التقرير هو عبارة عن تقديرات، وليس توقعات، وشدّدَ على أن معدّي التقرير غير مسيّسين، وحرصوا على الالتزام بالضوابط الموضوعية خلال إنجاز التقرير.

وقال شبيغل إنه حتى في حالة وقف إطلاق النار، سيقع الكثير من الوفيات الإضافية خلال الستة أشهر التي تلي ذلك، ويعزى هذا الأمر إلى أن الظروف الصحية متدهورة، ووصلت إلى مستوى خطير.

وشدّدَ شبيغل على ضرورة إدخال مساعدات عاجلة وبكمية كافية إلى غزة، وخاصة الماء الصالح للشرب والغذاء، وما يساعد على إصلاح قطاع الصرف الصحي.

وتحدّثَ عن ضرورة السماح لفرق الطوارئ الطبية بالدخول إلى القطاع المحاصر، مبرزاً أنه ستكون هناك حاجة للكثير من الموظفين من مختلف التخصصات، ومن بينها تخصص مواجهة الصدمات، لأن حالات الصدمة شديدة للغاية في غزة.

وأكد أن حصر الوفيات يبقى ناقصاً، لأن هناك عائلات كاملة لا تزال تحت الأنقاض، ولم تنتشل بعد.

وذكر أنهم فوجئوا، خلال إعداد التقرير، بأن هناك الكثير من “القتلى” في سيناريو وقف إطلاق النار، لأن الكثير من الناس يعتقدون أنه بعد نهاية الحرب يجب أن يعود كل شيء إلى طبيعته بسرعة، ولكن هذا ليس هو الحال.

وأوضح أن الجوع سببٌ أساسي في ارتفاع عدد الوفيات بغزة، وخاصة بين الأطفال.

وتابع شبيغل بأنه عمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمدة 14 عاماً، وزار جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا، واكتشف بأنه في جميع المناطق التي زارها كانت هناك أمام الناس وسيلة للتنقّل والهرب من الحرب المستعرة، لكن بالنسبة لقطاع غزة، لا توجد مناطق آمنة، ولا يوجد مهرب أمام السكان.

وأضاف أن ما يزيد الوضع تعقيداً أن غزة كانت تحت الحصار لفترة طويلة جداً، ولا يستطيع الناس الحصول على المياه والغذاء والوقود، كما أن المرافق الصحية خرجت عن نطاق الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

#كارثة انسانية #غزة #الحرب على غزة

الأكثر قراءة اليوم

بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه "إسرائيل" في باريس

كاتب إسرائيلي: السنوار على حق

غالانت يضع شرطاً لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

شرائح هواتف "حماس" تشعل جدلا في "إسرائيل".. رد استثنائي من الشاباك ونتنياهو آخر من يعلم!

ماذا قال هنية عن مفاوضات التهدئة بغزة خلال لقائه بأمير قطر؟

"واشنطن بوست": إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية تمهيد لحكم غزة بعد الحرب

تقرير: رئيسا الأركان والشاباك "الإسرائيلي" زارا مصر لبحث الاجتياح الوشيك لرفح

الأخبار الرئيسية

65dddda24c59b7200413e31f

مصدر إسرائيلي: نتنياهو تفاجأ بكلام بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قطر

قطر: لا نتوقع الإعلان عن تقدّم في وساطة غزة اليوم أو غداً

مساعدات

الشرطة في غزة ستشرف على تأمين المساعدات.. تفاصيل اتفاق "مشروط" بين حماس والاحتلال

نتنياهو

صحيفة أمريكية: وثيقة نتنياهو لغم في طريق المحادثات الدولية حول اليوم التالي للحرب في غزة

الجيش

الجيش والشاباك لنتنياهو: إذا تدهور الوضع برمضان لن نتمكن من وقفه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية