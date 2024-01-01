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الصحة: 120 مريضا بحاجة للإجلاء من مشفى ناصر بخانيونس

الثلاثاء 27 فبراير 2024 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 120 مريضا بحاجة للإجلاء من مشفى ناصر بخانيونس



غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، على ضرورة إجلاء نحو 120 مريضا من مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب القطاع إلى مستشفيات أخرى، تاركا إياه بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة لتمكينه من تقديم خدماته.

وقالت الصحة في تصريح صحفي،: "نحن بحاجة إلى إجلاء أكثر من 120 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية".

وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي حوّل المجمع إلى مكرهة صحية خلال حصاره واقتحامه"، وأن "طواقمه الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى".

وشددت الصحة على أن "المجمع "بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو مليون و800 ألف مواطن".

وبيّنت أن "توقف المولّد (الكهربائي) ووقف الأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه وتكدس النفايات وعدم توفر إمكانيات طبية، يعيق العمل بمجمع ناصر الطبي".

وطالبت "المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة لمجمع ناصر الطبي، وبالضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الكوادر الصحية".

#الصحة #مشفى ناصر #خانيونس

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