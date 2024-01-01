حماس تنعى شهداء مخيم الفارعة

غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الثلاثاء، شهداء مخيم الفارعة الذين ارتقوا فجر اليوم خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس في تصريح صحفي: "ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهداء الأبطال في مخيم الفارعة جنوب طوباس وهم الشهيد المجاهد أحمد جمال دراغمة (26 عاما)، والشهيد المجاهد محمد سميح بيادسة (32 عاما)، والشهيد المجاهد أسامة جبر زلط (31 عاما)، الذين تصدّوا لقوات الاحتلال ببسالة.

وتابعت: "نحي جماهير شعبنا في محافظة طوباس ومخيم الفارعة الصامد وأبطاله المقاومين، ونؤكد أن تصدي المقاومة لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة، هي رسالة واضحة للعدو أن الضفة الأبية ستبقى خزان ثورة وشوكة في حلق الاحتلال حتى التحرير والعودة".

ودعت حماس الشباب الثائر في عموم الضفة والمقاومين الأحرار لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه لوقف عدوانهم ودفاعاً عن الأقصى وحقنا في الوصول إليه والصلاة فيه بحرية تامة، ولن نسمح للاحتلال بتنفيذ أجندته الصهيونية الخبيثة بمنع شعبنا من الوصول إليه.