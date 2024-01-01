الاحتلال يقتحم منشأة ويحتجز العاملين ويصادر باجرا غرب سلفيت

سلفيت / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منشأة صناعية بقراوة بني حسان، واحتجزت العاملين فيه، وصادرت "باجرا" اثناء عمله بين بلدتي بديا وسنيريا غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، إن قوات الاحتلال اقتحمت مصنعا للشايش، تعود ملكيته للمواطن محمد ريان وقامت باحتجاز العاملين فيه، بحجة ان المصنع يقع بمنطقة مصنفة ج، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال قام باقتحام المصنع اكثر من مرة وتم مصادرة عدة اليات.

وفي نفس السياق صادرت قوات الاحتلال "باجرا" تعود ملكيته للمواطن وهيب الشيخ، أثناء عمله باستصلاح أرض بين بلدتي بديا وسنيريا تعود ملكيتها للمواطن اشرف ريان من قراوة بني حسان.



ويشار الى أن سلطات الاحتلال تقوم بمطاردة المواطنين والعمال ومصادرة معداتهم أثناء عملهم بمناطق مختلفة من المحافظة تحت وحجج واهية.