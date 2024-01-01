  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم منشأة ويحتجز العاملين ويصادر باجرا غرب سلفيت

الثلاثاء 27 فبراير 2024 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، منشأة صناعية بقراوة بني حسان، واحتجزت العاملين فيه، وصادرت "باجرا" اثناء عمله بين بلدتي بديا وسنيريا غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، إن قوات الاحتلال اقتحمت مصنعا للشايش، تعود ملكيته للمواطن محمد ريان وقامت باحتجاز العاملين فيه، بحجة ان المصنع يقع بمنطقة مصنفة ج، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال قام باقتحام المصنع اكثر من مرة وتم مصادرة عدة اليات.

وفي نفس السياق صادرت قوات الاحتلال "باجرا" تعود ملكيته للمواطن وهيب الشيخ، أثناء عمله باستصلاح أرض بين بلدتي بديا وسنيريا تعود ملكيتها للمواطن اشرف ريان من قراوة بني حسان.


ويشار الى أن سلطات الاحتلال تقوم بمطاردة المواطنين والعمال ومصادرة معداتهم أثناء عملهم بمناطق مختلفة من المحافظة تحت وحجج واهية.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه "إسرائيل" في باريس

كاتب إسرائيلي: السنوار على حق

غالانت يضع شرطاً لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

ماذا قال هنية عن مفاوضات التهدئة بغزة خلال لقائه بأمير قطر؟

شرائح هواتف "حماس" تشعل جدلا في "إسرائيل".. رد استثنائي من الشاباك ونتنياهو آخر من يعلم!

تقرير: رئيسا الأركان والشاباك "الإسرائيلي" زارا مصر لبحث الاجتياح الوشيك لرفح

"واشنطن بوست": إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية تمهيد لحكم غزة بعد الحرب

الأخبار الرئيسية

مساعدات

الشرطة في غزة ستشرف على تأمين المساعدات.. تفاصيل اتفاق "مشروط" بين حماس والاحتلال

نتنياهو

صحيفة أمريكية: وثيقة نتنياهو لغم في طريق المحادثات الدولية حول اليوم التالي للحرب في غزة

الجيش

الجيش والشاباك لنتنياهو: إذا تدهور الوضع برمضان لن نتمكن من وقفه

هدنة

حماس تدرس مقترح باريس بشأن الهدنة في غزة.. هذه أبرز بنوده

الحرب في اليوم 145: شهداء بالعشرات وموجات نزوح جديدة من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية