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الاحتلال يجدد ثكناته العسكرية وينصب برجًا للمراقبة على السور الغربي للأقصى

الثلاثاء 27 فبراير 2024 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد ثكناته العسكرية وينصب برجًا للمراقبة على السور الغربي للأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة وحماية من قبل شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفادت مصادر صحفية أن ما يقارب 132 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

مشيرةً إلى أنّهم نفّذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت، مساء أمس الإثنين، كاميرات مراقبة جديدة من أجل تكثيف مراقبة الفلسطينيين والتضييق عليهم في ظل اقتراب شهر رمضان.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أقامت 3 مربعات إسمنتية فوق السورالغربي للمسجد الأقصى، ونشرت عددًا من الثكنات العسكرية على السور. بالإضافة إلى إعادة تركيب وتثبيت أبراج المراقبة، والتنصت "الإسرائيلية"، المُطلة على باحات وساحات المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عبرية عن موافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على مقترح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان القادم.

ووفقًا لما نشره الإعلام العبري، فإن بن غفير يريد منع سكان الضفة الغربية من دخول الحرم القدسي على الإطلاق، مع السماح بدخول من يبلغ عمره 70 عامًا فما فوق من فلسطينيي الداخل.

#الاحتلال #السور الغربي للأقصى

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