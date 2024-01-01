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مصدر في المقاومة: دمّرنا أكثر من 20 آلية إسرائيلية جنوبي غزة

الثلاثاء 27 فبراير 2024 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في المقاومة: دمّرنا أكثر من 20 آلية إسرائيلية جنوبي غزة



غزة / سما /

أكّد مصدر في المقاومة  الفلسطينية، أنه “لليوم التاسع، يفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في التقدم باتجاه وسط حي الزيتون جنوبي غزة” .

وقال المصدر في تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن “مقاتلي المقاومة أقرب للعدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونها بالأسلحة المناسبة”.

وذكر أن “الاحتلال في ظل فشله الميداني، قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون، وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله”.

وأعلن المصدر أنه “خلال هذه الفترة، دمّرت المقاومة أكثر من 20 آلية، ونفّذت عشرات الكمائن، واستهدفت تموضعات القناصين، وقصفت تجمع الآليات ومقر القيادة”.

وتخوض الفصائل الفلسطينية، في أكثر من محور قتال، اشتباكاتٍ عنيفة مع جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وتتركز الاشتباكات في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفي مناطق شرق خان يونس وغربيّها، في جنوب القطاع.

#المقاومة الفلسطينية #غزة

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