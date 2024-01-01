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بلدية غزة: الاحتلال دمر حديقة الحيوانات وقتلهم جوعًا

الثلاثاء 27 فبراير 2024 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: الاحتلال دمر حديقة الحيوانات وقتلهم جوعًا



غزة / سما /

قالت بلدية غزة، يوم الثلاثاء، أن "الاحتلال الإسرائيلي دمر حديقة الحيوانات في حي الزيتون شرق مدينة غزة وتسبب بموت الحيوانات جوعاً بعد منعه طواقم البلدية من الوصول إليهم، وأصاب اثنين من العاملين في الحديقة حاولا الوصول إليها في بداية العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة".

وذكرت البلدية في تصريح صحفي"، أن "الحديقة تبلغ نحو 4 دونمات وتضم نحو 100 من الحيوانات المختلفة مثل الأسد والقرد والكلاب الهجينة والذئاب وأنواع مختلفة من طيور الزينة، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال وجلسات للزوار، ومبنى إدارة الحدائق والأسوار".

وأكدت البلدية أن "الاحتلال الذي يمنع وصول الغذاء للمدنيين في قطاع غزة منع وصول الطعام الخاص بالحيوانات للحديقة مما تسبب بموتها جوعاً في خرق كبير لأبسط قواعد القانون الدولي".

وطالبت البلدية منظمة البيئة العالمية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل وإدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق بيئية وحماية الأشجار والحيوانات وتوفير الطعام والماء لهما.

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