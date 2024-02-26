الحرب في اليوم 145: شهداء بالعشرات وموجات نزوح جديدة من غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٤ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و164 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى29782 شهيدا و70043 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



واجبر الجوع مئات العائلات على ترك مدينة غزة والشمال والاتجاه نحو وسط وجنوب القطاع .



ووصل النازحون سيرا على الأقدام إلى جسر وادي غزة على طريق الرشيد بعد ان عاشوا ما يقارب خمسة أشهر تحت القصف.



وتعرض العشرات من المواطنين لإصابات خلال استهداف الاحتلال لفلسطينيين ينتظرون المساعدات على نفس الشارع.



وفي مدينة غزة تعرض حي الزيتون لسلسلة غارات أدت لاستشهاد عشرة فلسطينيين على الاقل.



ونفذت طائرات إسرائيلية غارة عنيفة على حي الدرج شرق مدينة غزة.



واصيب عدة مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وتعرض الأجزاء الشرقية من جباليا لقصف مدفعي وخاصة تل قليبو.



جنوب القطاع



وواصل جيش الاحتلال استهداف المنازل المدنية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة والتي بلغ عددها ستة منازل خلال ٢٤ ساعة.



وارتفع عدد الشهداء إلى ٩ وعدد من الاصابات في استهداف منزل عائلة الزطمة وسط محافظة رفح . والشهداء هم من عائلتي الزطمة وأبو فنونة.



وارتقى 21 مواطنا في سلسلة غارات وعمليات قنص في مناطق مختلفة من خان يونس .



ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب القطاع.



وانتشل مسعفون جثامين خمسة شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وسط القطاع



واستهدف الاحتلال منزلا يعود لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما ادى لارتقاء اثنين من الشهداء فيما ارتقى شهيد وعدد من الجرحى في قصف من طائرة مسيرة على مخيم النصيرات.