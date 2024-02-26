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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة

الإثنين 26 فبراير 2024 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة



غزة/سما/

 استشهد أربعة مواطنين، وأصيب العشرات، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائف الدبابات، مساء اليوم الإثنين، غرب مدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن مواطنين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على طريق هارون الرشيد- الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، حيث استهدفهم جيش الاحتلال، ما أدى لاستشهاد 4 منهم، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 9 مواطنين معظمهم من النساء والأطفال في غارة استهدفت منزلا يعود لعائلة الزطمة بالقرب المستشفى الكويتي وسط المدينة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، بقصف إسرائيلي من طائرة مسيرة وسط المخيم الجديد غرب النصيرات.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والمواطنون جثامين 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في القرارة بعد قصفه من جيش الاحتلال وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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