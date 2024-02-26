"شهداء الأقصى" تبث مشاهد لمعدات عسكرية ومقتنيات جنود إسرائيليين استحوذوا عليها

غزة/سما/

نشرت "كتائب شهداء الأقصى" مساء الاثنين مشاهد لمعدات عسكرية ومقتنيات شخصية لجنود إسرائيليين اغتنمها عناصر الكتائب بعد اشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ143 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 29782 شهيدا، والجرحى إلى 70043 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 580 منذ 7 أكتوبر.