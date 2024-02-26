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حكومة غزة ينشر تحديثا لأهم إحصائيات الحرب منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير

الإثنين 26 فبراير 2024 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة غزة ينشر تحديثا لأهم إحصائيات الحرب منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير



غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تحديثا لأهم إحصائيات الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير حتى 26 فبراير 2024.

وقال المكتب "بعد 30 يوما من حرب الإبادة الجماعية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 375 مجزرة".


وأضاف أنه وفي الفترة من 26 يناير إلى 26 فبراير قتل 3525 فلسطينيا، من بينهم 1720 طفلا و1130 امرأة.

وأفاد بأن عنصرا من الطواقم الطبية واثنين من الدفاع المدني قتلوا خلال تلك المدة.

وبخصوص عدد الصحفيين الذي قتلوا منذ 26 يناير، ذكر المكتب الحكومي أن 12 صحفيا لقوا مصرعهم في الحرب الإسرائيلية المتواصل على القطاع.

وأوضح المكتب أن 11000 جريح مازالوا بحاجة للسفر للعلاج، و10000 مريض سرطان لازالوا يواجهون خطر الموت.

وأكد في السياق أن مليوني نازح لازالوا يعيشون حياة صعبة وقاسية في القطاع.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ142 في ظل وضع إنساني كارثي.

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