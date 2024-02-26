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غالانت يضع شرطاً لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

الإثنين 26 فبراير 2024 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يضع شرطاً لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن موقف المؤسسة الأمنية في إسرائيل هو ألا يتم السماح بـ"العودة الكاملة للمدنيين إلى شمال قطاع غزة، إلا بعد إعادة جميع الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في القطاع المحاصر، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حربه على المتواصلة منذ 143 يوما على غزة، حتى "لو اضطر لوقف إطلاق النار مؤقتا".

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت خلال لقاء جمعه بممثلين عن "عائلات أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة"، بحسب ما ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان. وخلال اللقاء، شدد غالانت "على التزامه بعودة جميع الرهائن"، وقال إن "القتال ضد حماس في قطاع غزة لن يتوقف طالما أن هناك رهائن في أسر حماس".

واستعرض غالانت أمام العائلات "الجهود المختلفة التي تبذل لإعادة الرهائن، وعلى رأسها الجهد السياسي للدفع بمخطط يسمح بإعادة الرهائن"، وقال: "نحن نعمل على مدار الساعة للدفع باتجاه التوصل لمخطط يسمح بإعادة الرهائن"، وتابع "في إطار المحادثات، نعمل على المحافظة على رافعات الضغط على حماس".

وأضاف أن "موقف المؤسسة الأمنية سيكون واضحا: العودة الكاملة لسكان شمال قطاع غزة لن تتم إلا بعد إعادة جميع الرهائن"، وتابع "المقولة التي أكررها منذ اليوم الأول، أنه ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف القتال ما دام لدينا رهينة واحدة في غزة، لم ولن تتغير".

وأوضح أنه "حتى لو توصلنا إلى مخطط يقضي بهدنة مؤقتة في القتال، فإننا سنعود للقتال للقضاء على حركة حماس وإعادة جميع الرهائن".

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