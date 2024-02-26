جيش الاحتلال يزعم اكتشاف وتدمير شبكة أنفاق لـ"حماس" تربط شمال قطاع غزة بجنوبه

القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، "العثور على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة نحو 10 كيلومترات وتمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء".



وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "قوات الفرقة 162 حققت السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه دمرت أجزاء واسعة من المنظومة".



وزعم البيان أن "منظومة الأنفاق تربط المستشفى التركي المتاخم لمخيمات الوسطى بمقر جامعة الإسراء، جنوبي مدينة غزة وتمتد حتى منطقة الزيتون".

وتابع: "يدور الحديث عن منظومة تستخدمها ألوية عسكرية تابعة لحماس متعددة لتنقل العناصر بين ألوية مختلفة في القطاع، حيث يربط مسار الأنفاق بين لواء الوسطى ولواء مدينة غزة - منهما كتائب النصيرات، وصبرا والزيتون".

#عاجل العثور على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال قطاع غزة بجنوبه تمتد لمسافة حوالي 10 كيلومترات وتمر تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء



⭕️قوات الفرقة 162 عثرت على منظومة أنفاق تحت أرضية تربط شمال القطاع بجنوبه. حيث حققت القوات السيطرة العملياتية على مسار الأنفاق، وبعد تفتيشه… pic.twitter.com/deQ2RBjKFk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 26, 2024

واعترف الجيش الإسرائيلي، الشهر الماضي، بأنه بدأ في استخدم آلية إغراق الأنفاق بالمياه لتدمير شبكة أنفاق حركة حماس في غزة.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "خلال الحرب، قدم الجيش الإسرائيلي قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في قطاع غزة عن طريق ضخ كميات كبيرة من المياه إلى الأنفاق".



ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.