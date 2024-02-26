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العاهل الأردني يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

الإثنين 26 فبراير 2024 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح



عمان/سما/

جدد العاهل الأردني الملك عبد الثاني، اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.


وخلال استقباله في قصر الحسينية، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، حذر العاهل الأردني من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.


وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

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