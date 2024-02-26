حزب الله يعلن استهداف قاعدة اسرائيلية بـ60 صاروخا

بيروت/سما/

أعلن حزب الله الإثنين قصفه مقر قيادة فرقة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان بـ60 صاروخ كاتيوشيا، في استهداف قال إنه جاء “رداً” على ضربات طالت شرق لبنان وأوقعت قتيلين في صفوفه. وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا “مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستين صاروخ كاتيوشا” وذلك “رداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية”. كما أعلن "حزب الله" استشهاد عنصرين من قواته بغارات إسرائيلية على بعلبك في البقاع، شمال شرقي لبنان". وقال الحزب، في بيان له، إنه "يزف الشهيد أحمد محمد سنديان نجاد من بلدة علي النهري في البقاع، والشهيد حسن علي يونس أبو العز من بلدة بريتال في البقاع واللذين ارتقيا شهداء على طريق القدس".

وكثف الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اعتداءاته على لبنان، حيث وصل القصف لأول مرة إلى منطقة بعلبك على بعد 100 كم من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



وأعلن جيش الاحتلال، الاثنين، تنفيذ غارات على مواقع قال إنها تابعة لـ"حزب الله" بمحافظة البقاع شرق لبنان، ردا على إطلاق صواريخ أرض جو تجاه طائرة مسيّرة.



وقال الجيش في بيان: "شنت طائرات حربية للجيش الإسرائيلي الاثنين، غارات استهدفت مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع".



وأضاف أن الغارات جاءت ردًا على "إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة دون طيار من طراز زيك" سقطت في وقت سابق من اليوم داخل الأراضي اللبنانية.



وفي وقت سابق الاثنين، أعلن حزب الله أن وحدة الدفاع الجوي قامت عند الساعة 9:20 ‌‎من صباح الاثنين بـ"إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض-جو فوق منطقة إقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة".



بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسقاط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية على الأراضي اللبنانية هو حادث خطير للغاية.



فيما ذكرت "القناة ١٢" العبرية أن هدف الغارات على إقليم التفاح كان أيضا تدمير ما تبقى من المسيرة التي أسقطها حزب الله.

حزب الله يتوعد

من جهته قال النائب بالبرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله، إن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مدينة بعلبك "لن يبقى دون رد"، مؤكدا أن الحزب "سيفاجئ العدو الإسرائيلي".



وأضاف في بيان أن "العدو هدّد لبنان، ونقول له إن نار المقاومة حارقة وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا".



وأشار إلى أن "العدو يظن أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك (بمحافظة البقاع، شرق لبنان) والقرى اليوم"، لافتا إلى أن "المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تمادي العدو في عدوانه على القرى والبلدات".



وأردف: "نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار".



ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية عن مصدر أمني لبناني قوله إن الغارات على بعلبك أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح.



وتبعد بعلبك نحو 100 كلم عن حدود لبنان الجنوبية، وتعد معقلا لـ"حزب الله" شرق لبنان على الحدود مع سوريا.



يذكر أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية، خلال ساعات الاثنين.



وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه، وحقق "إصابة مباشرة".

وأعلن الحزب في بيانات منفصلة أنه استهدف جنودا إسرائيليين في مستوطنتي المالكية والمنارة شمالي فلسطين المحتلة.



في المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض جو في مرج ابن عامر أطلق من لبنان، مؤكدة أن الصاروخ كان يحاول اعتراض طائرة مسيرة إسرائيلية.