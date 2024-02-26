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شاهد: القوات الملكية الأردنية تنزل جوا مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة

الإثنين 26 فبراير 2024 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: القوات الملكية الأردنية تنزل جوا مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة



عمان/سما/

نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين علمية إنزال جوي لمساعدات إنسانية على طول ساحل قطاع غزة من الشمال وحتى الجنوب.

وجاء في بيان القوات المسلحة الأردنية: "قواتنا ماضية ومستمرة بتوجيهات من جلالة الملك بعمليات الإنزال الجوي، بغية توفير ما يلزم من المواد الأساسية والطبية لمساندة القطاع الصحي في غزة".

وأضاف البيان: "بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم الاثنين، أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة، حيث تضمنت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية".


ووفقا للجيش تحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفا لمعاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.

واستهدفت هذه الإنزالات الجوية بشكل رئيسي إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر وإسقاطها على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

ويأتي تكثيف الإنزالات الجوية نتيجة لما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.

وتأتي مشاركة طائرة فرنسية تأكيدا على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وايصال المساعدات للأشقاء في القطاع.

القوات الملكية الأردنية تنزل جوا مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب (صور + فيديو)
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة عبر جسر جوي بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق علمية الإنزال الجوي.

وأعلنت "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق اليوم عدم التزام إسرائيل بأمر "العدل الدولية" بخصوص المساعدات لغزة، مشيرة إلى انخفاض المتوسط اليومي لدخول الشاحنات إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بنسبة 30%.

وقالت المنظمة في بيان: "لم تلتزم إسرائيل بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%".

ودخلت الحرب في غزة الاثنين يومها الـ143، على وقع استمرار القصف والمخاوف من المجاعة، في وقت أكدت إسرائيل عزمها تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

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