  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ماذا قال هنية عن مفاوضات التهدئة بغزة خلال لقائه بأمير قطر؟

الإثنين 26 فبراير 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال هنية عن مفاوضات التهدئة بغزة خلال لقائه بأمير قطر؟



الدوحة/سما/

التقى صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة  إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مع سمو أمير دولة قطر الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني.

وقد استعرض الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة سبل وقف العدوان على قطاع غزة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وقد أكد رئيس الحركة على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل، كما شرح بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد أهلنا الصامدين الصابرين، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا.

وقد شدد رئيس الحركة أن العدو يستخدم المعاناة لحرمان شعبنا من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار، مشيراً إلى أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن نسمح للعدو استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة.

وأكد  إسماعيل هنية على أن الحركة استجابت لجهود الإخوة الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عاليه ولكنها ترى أن العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات التهدئة في غزة: خلاف كبير في قضيتين جوهريتين وتقدم واضح في زيادة عدد الأسرى..

هكذا تدخل نتنياهو لنسف صفقة التبادل..

فيديو: تدمير ناقلة جنود من حقبة فيتنام بخانيونس.. ذكرياتها "غير سعيدة" مع غزة

جيش الاحتلال يعرض على "كابينيت الحرب" خطّة لإخلاء سكاّن غزّة من "مناطق القتال"

رمضان والصفقة: خلاف في "الكابينت".. و"إسرائيل" بين الدقيقة 90 وكمائن الأسابيع المقبلة

تقرير: نتنياهو وبّخ رئيس الموساد بسبب "تساهله" في المفاوضات و يُطالب "بإبعاد" أسرى فلسطينيين إلى قطر

كاتب إسرائيلي: السنوار على حق

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: السنوار على حق

photo_2024-02-26_15-43-38

"الهلال الأحمر" يعلق مهامه في قطاع غزة لـ 48 ساعة

thumbs_b_c_4bd4c8cf6f4ef3a47715a0f19956c29d

"إسرائيل" تقدم تقريرها لمحكمة العدل الدولية حول الإبادة في غزة اليوم

photo_2024-02-26_15-00-04

إعلام عبري: مئات شرائح “سيم” الإسرائيلية فُعّلت بغزة قبيل فجر 7 أكتوبر

65dc0b164c59b770b5471818

قناة إسرائيلية: "هكذا تم بناء "غزة السفلى تحت أنوفنا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية