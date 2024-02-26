  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الهلال الأحمر" يعلق مهامه في قطاع غزة لـ 48 ساعة

الإثنين 26 فبراير 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهلال الأحمر" يعلق مهامه في قطاع غزة لـ 48 ساعة



غزة/سما/

أعلنت "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، تعليق جميع إجراءات تنسيق المهمات الطبية في قطاع غزة لمدة 48 ساعة.
 
وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين، أن قرارها جاء "بسبب عدم التزام واحترام قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات وآليات التنسيق المتفق عليها مع منظمات الأمم المتحدة".
 
وأوضحت "الهلال الأحمر" أنها ستقوم "بتقييم هذا الوضع خلال اليومين المقبلين للوصول إلى خلاصة تمكّنها من حماية طواقمها ومركباتهم، والتأكد من عدم تعرضها لخطر الموت أو الإصابة، من خلال الاتفاق على تدخل الدول الفاعلة في المجتمع الدولي لضمان هذه الحماية".
 
وأجلت الجمعية مساء أمس عدداً من المرضى المتواجدين في مستشفى "الأمل" التابع لها في "خان يونس" تجاه مستشفيات رفح، لحاجتهم الماسة إلى تدخل طبي جراحي متقدم، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "أوتشا"، الذي حصل على موافقة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذا الإجلاء.
 
وقالت: "رغم معرفة قوات الاحتلال لمسار القافلة وأسماء وأرقام هويات الطاقم المرافق للمرضى، فقد اعترضت القافلة أكثر من 7 ساعات، وأساءت التعامل مع أفرادها، وخاصة كادر الهلال الأحمر الطبي المرافق، واعتقلت ثلاثة مسعفين أفرجت عن أحدهم بعد ساعات طويلة، وأبقت على اعتقالها لمسعفين اثنين لا معلومات لدى الجمعية عن مصيرهما".
 
وأضافت الجمعية تقول في بيانها إن "هذه الحادثة ليست الأولى التي لا تحترم خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي التنسيقات التي تجريها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية معها، إذ قامت مسبقاً بقصف مركبات الإسعاف التابعة للجمعية، وهي في طريقها لإخلاء مصابين من مناطق مختلفة في قطاع غزة".
 
وقالت "يضاف هذا السلوك غير القانوني إلى قائمة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المهام الطبية وشارة الهلال الأحمر المحمية، والمرضى والمصابين في وقت الحروب".
 
وطالبت بضرورة إفراج قوات الاحتلال عن جميع الكوادر الطبية التي اعتقلتها "بمن فيها كوادر الجمعية الطبية والإدارية العاملة في الميدان لأداء مهامها الإنسانية، واحترام شارة الهلال الأحمر المحمية وفقا لأحكام القانون الدولي... وتسهيل مهمتها الإنسانية... وحماية المرضى والمصابين الذين لجأوا إلى مرافقها بصفتهم فئة محمية، وبصفة الجمعية ومرافقها كمؤسسة ومنشآت محمية".
 
وجددت جمعية "الهلال الأحمر" نداءاتها إلى المجتمع الدولي "من أجل إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام وحماية الكوادر والمنشآت الطبية، وتوفير مساحة إنسانية آمنة تُعتبر ضرورية لبقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة".
 
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 782 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و 43 فلسطينيا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات التهدئة في غزة: خلاف كبير في قضيتين جوهريتين وتقدم واضح في زيادة عدد الأسرى..

فيديو: تدمير ناقلة جنود من حقبة فيتنام بخانيونس.. ذكرياتها "غير سعيدة" مع غزة

هكذا تدخل نتنياهو لنسف صفقة التبادل..

جيش الاحتلال يعرض على "كابينيت الحرب" خطّة لإخلاء سكاّن غزّة من "مناطق القتال"

جيش الاحتلال يكشف عن مصير أحد جنوده الأسرى بغزة

رمضان والصفقة: خلاف في "الكابينت".. و"إسرائيل" بين الدقيقة 90 وكمائن الأسابيع المقبلة

تقرير: نتنياهو وبّخ رئيس الموساد بسبب "تساهله" في المفاوضات و يُطالب "بإبعاد" أسرى فلسطينيين إلى قطر

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: السنوار على حق

thumbs_b_c_4bd4c8cf6f4ef3a47715a0f19956c29d

"إسرائيل" تقدم تقريرها لمحكمة العدل الدولية حول الإبادة في غزة اليوم

photo_2024-02-26_15-00-04

إعلام عبري: مئات شرائح “سيم” الإسرائيلية فُعّلت بغزة قبيل فجر 7 أكتوبر

65dc0b164c59b770b5471818

قناة إسرائيلية: "هكذا تم بناء "غزة السفلى تحت أنوفنا"

65dc1f9642360435833d2ca2

دعا لتحرير فلسطين.. وفاة جندي بالقوات الجوية الأمريكية أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية