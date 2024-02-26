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بلدية غزة: القصف الإسرائيلي دمر منظومة الحوسبة والتحكم في القطاع

الإثنين 26 فبراير 2024 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة: القصف الإسرائيلي دمر منظومة الحوسبة والتحكم في القطاع



غزة/سما/

أعلنت بلدية غزة أن “الاحتلال الإسرائيلي دمر منظومة الحوسبة والاتصالات والتحكم الخاصة بالبلدية في استهداف مباشر ومتعمد لمباني البلدية في المقر الرئيس ومقار البلدية الأخرى التي استهدفها ضمن العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والمرافق والمنشآت الحيوية والخدماتية في القطاع.

وقالت البلدية، في منشور أوردته عبر حسابها على موقع “فيسبوك” الاثنين، إن “عدد المرافق التي دمرها واستهدفها الاحتلال والخاصة بمنظومة الحاسوب والاتصالات بلغت ستة مرافق”.

وأكدت البلدية أن “تدمير الاحتلال لهذه المرافق ألحق أضراراً كبيرة في منظومة عمل البلدية وهي محاولة لنشر الفوضى واعدام المعلومات والبيانات الخاصة بالبلدية والمواطنين”.

وطالبت كافة “المنظمات الدولية للإسراع والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق مدنية وإنسانية وخدماتية وتمكين البلدية من توفير الخدمات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ويمنع الاحتلال المواطنين من الحصول عليها من خلال تدمير المرافق الحيوية ومنع وصول الوقود والمعدات اللازمة للعمل”.

 

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