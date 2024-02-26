"هيومن رايتس ووتش": "إسرائيل" لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية بخصوص المساعدات إلى غزة

غزة/سما/

أعلنت "هيومن رايتس ووتش" عدم التزام إسرائيل بأمر "العدل الدولية" بخصوص المساعدات لغزة، مشيرة إلى انخفاض المتوسط اليومي لدخول الشاحنات إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بنسبة 30%.

وقالت المنظمة في بيان: "لم تلتزم إسرائيل بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%".



وكتبت في حسابها على منصة "إكس": "تتجاهل حكومة إسرائيل هذه الالتزامات القانونية في غزة وتنتهك علانية أمر المحكمة الدولية الملزم قانونيا".

وأضافت في بيانها على موقعها الإلكتروني: "في الشهر الماضي، أبلغت محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية بأن عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. لقد كان أمرا ملزما قانونيا، وكان على إسرائيل أن تقدم تقريرا عن امتثالها لهذا الأمر في غضون شهر واحد".

وقالت: "اليوم، بعد شهر واحد، فشلت إسرائيل في الامتثال".

وأردفت: "وكما سلطنا الضوء من قبل، فإن استخدام التجويع والعقاب الجماعي للسكان يرقى إلى مصاف جرائم الحرب".

وتابعت: "إن القانون الإنساني الدولي واضح هنا: قوة الاحتلال مسؤولة عن رفاهية السكان الخاضعين للاحتلال. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بتوفير الرعاية لسكان غزة وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية. وفي أي حالة من حالات النزاع المسلح، يتعين على الأطراف المتحاربة تسهيل التوصيل السريع للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين".