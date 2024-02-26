  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

خبيرة إسرائيلية تحلل ملامح نتنياهو.. ماذا تقول؟

الإثنين 26 فبراير 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبيرة إسرائيلية تحلل ملامح نتنياهو.. ماذا تقول؟



القدس المحتلة/سما/

حللت الخبيرة تامي إلاشفيلي، ملامح وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال صورتين قبل وبعد الحرب، مؤكدة أنه حاليا "في مكان سيئ عاطفيا وذهنيا".

خبيرة إسرائيلية تحلل ملامح نتنياهو.. ماذا تقول؟إيهود باراك: نتنياهو سيخاطر بحياة الرهائن إذا جعله ذلك "يبدو قويا"
والصورة الأولى التقطت في 28 سبتمبر 2023، أي قبل تسعة أيام من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، والثانية بعد أربعة أشهر تقريبا من بداية الحرب، في 31 يناير 2024.

وبحسب إلاشفيلي، مبتكرة منهجية تحليل الأشخاص من خلال ملامح الوجه، فإنه في الصورة التي التقطت قبل الحرب، يبدو نتنياهو "أقل تشاؤما، مع حواجب كثيفة تشير إلى الثقة بالنفس والكاريزما".


وفي الصورة التي التقطت بعد الحرب: "حاجباه رفيعان جدا لدرجة أنهما غير موجودين عمليا. وهذا يدل على آثار صدمة شديدة. والعينان مرفوعتان إلى الأعلى، والجزء السفلي أبيض، مما يدل على الضغط الشديد. وتشير جوانب الشفتين إلى تشاؤم جوهري أكثر مما كان عليه قبل الحرب. العيون تتدلى وتضيق. عاطفيا، إنه محطم. لقد تقلص مدى الذقن العريضة والمربعة التي ميزت الأشخاص ذوي الأدوار الإدارية الرئيسية قبل الحرب".

وأوضحت الاشفيلي أن "الشعر قبل الحرب يخفي الجبهة وبعد الحرب أصبح مكشوفا أكثر. وبعد الحرب... أصبح نحيفا جدا، وبالتالي أصبحت زوايا وجهه أكثر حدة"، مبينة أن "الحواجب غير المرتبة تشير إلى أنه مشتت عقليا وعاطفيا. قبل الحرب كانت نظيفة وهذا يدل على أنه كان نتنياهو شديد التركيز، ويعرف ما يريد وينوي القيام به".

وأضافت: "الجميع يدرك حقيقة أن بيبي يعرف كيف يعبر عن نفسه. لكن الواقع في الوقت الحالي مختلف. فمن الواضح الآن أنه مشتت عاطفيا وعقليا بشكل كبير ولا يعرف كيف يفعل الأشياء، وهو في زوبعة داخل نفسه. إنه في مكان سيئ عاطفيا وذهنيا".

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات التهدئة في غزة: خلاف كبير في قضيتين جوهريتين وتقدم واضح في زيادة عدد الأسرى..

فيديو: تدمير ناقلة جنود من حقبة فيتنام بخانيونس.. ذكرياتها "غير سعيدة" مع غزة

هكذا تدخل نتنياهو لنسف صفقة التبادل..

جيش الاحتلال يعرض على "كابينيت الحرب" خطّة لإخلاء سكاّن غزّة من "مناطق القتال"

جيش الاحتلال يكشف عن مصير أحد جنوده الأسرى بغزة

رمضان والصفقة: خلاف في "الكابينت".. و"إسرائيل" بين الدقيقة 90 وكمائن الأسابيع المقبلة

تقرير: نتنياهو وبّخ رئيس الموساد بسبب "تساهله" في المفاوضات و يُطالب "بإبعاد" أسرى فلسطينيين إلى قطر

الأخبار الرئيسية

photo_2024-02-26_15-43-38

"الهلال الأحمر" يعلق مهامه في قطاع غزة لـ 48 ساعة

thumbs_b_c_4bd4c8cf6f4ef3a47715a0f19956c29d

"إسرائيل" تقدم تقريرها لمحكمة العدل الدولية حول الإبادة في غزة اليوم

photo_2024-02-26_15-00-04

إعلام عبري: مئات شرائح “سيم” الإسرائيلية فُعّلت بغزة قبيل فجر 7 أكتوبر

65dc0b164c59b770b5471818

قناة إسرائيلية: "هكذا تم بناء "غزة السفلى تحت أنوفنا"

65dc1f9642360435833d2ca2

دعا لتحرير فلسطين.. وفاة جندي بالقوات الجوية الأمريكية أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية