  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"نيويورك تايمز" تحقّق مع مراسلتها الإسرائيلية صاحبة مزاعم الاعتداءات الجنسية في غزة

الإثنين 26 فبراير 2024 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز" تحقّق مع مراسلتها الإسرائيلية صاحبة مزاعم الاعتداءات الجنسية في غزة



واشنطن / سما /

قال موقع إعلامي عبري إن إدارة صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحقق مع مراسلة إسرائيلية لها، أبدت إعجاباً بمنشور يدعو إلى تحويل غزة إلى “مسلخ”، و”إعدام السجناء الأمنيين” الفلسطينيين، في ظل حرب إسرائيلية مدمرة ومتواصلة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، الإثنين، إن “صحيفة نيويورك تايمز تحقق مع صحفية إسرائيلية كتبت تقارير للصحيفة؛ بعدما أُعجبت بسلسلة منشورات مؤيدة لإسرائيل على الشبكات الاجتماعية، يدعو أحدها إلى تحويل غزة إلى “مسلخ”، إذا تعرّض الرهائن (الإسرائيليون) الذين تحتجزهم حماس للأذى”.


وأضاف الموقع أن “الصحفية أنات شوارتز (45 عاماً) أبدت إعجابها بمنشور كتبه الصحفي في موقع “والا” (الإسرائيلي) ديفيد مزراحي فيرتهايم، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تشكل، بحسب الصحيفة، انتهاكاً لسياستها”.

وجاء في منشور فيرتهايم: “إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن فوراً، حوّلوا القطاع إلى مسلخ. إذا سقطت شعرة من رؤوسهم، أعدموا السجناء الأمنيين (الفلسطينيين). انتهكوا أي قاعدة في الطريق إلى النصر”.


وسبق أن انتقد نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة تقارير في “نيويورك تايمز”، ساهمت شوارتز في كتابتها، وتضمنت مزاعم عن ارتكاب اعتداءات جنسية خلال الهجمات التي شنّتها “حماس” على مستوطنات بمحاذاة غزة، في 7 أكتوبر الماضي، “رداً على “اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى”، وفقاً للحركة.


وشكك النشطاء آنذاك بمهنية شوارتز، لا سيّما بعد أن رصدوا إعجابها بمنشورات على منصة “إكس” مناصرة لإسرائيل، وتدعو إلى قتل الفلسطينيين.


ونقل موقع “واينت” عن “نيويورك تايمز” قولها: “ندرك أن صحفية في إسرائيل عملت معنا قد أبدت إعجاباً بالعديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يمثل انتهاكاً غير مقبول، ونراجع الأمر حالياً”.


وأشارت إلى أن “سياسة نيويورك تايمز في ما يتعلق بسلوك موظفيها على وسائل التواصل الاجتماعي تحذّر من أن المنشور، أو الإعجاب، يجب ألا يعبّر عن آراء حزبية، أو يروّج لوجهات نظر سياسية أو يدعم مرشحين، أو يدلي بتعليقات مسيئة، أو يفعل أي شيء آخر يقوّض سمعة الصحيفة”.


وبحسب “واينت”، فإنه “بعد أن أصبح سجل شوارتز على الإنترنت علنياً، علّقت حساباتها مؤقتاً، ثم حذفت الكثير من المحتوى المعني”.


وأردف الموقع العبري أن “صحفيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين اتصلوا بصحيفة نيويورك تايمز وطالبوا بإيقاف شوارتز عن العمل”.


ولم يصدر عن نيويورك تايمز تعليق فوري حول ما أورده الموقع العبري.


ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

#غزة #الحرب على غزة

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات التهدئة في غزة: خلاف كبير في قضيتين جوهريتين وتقدم واضح في زيادة عدد الأسرى..

فيديو: تدمير ناقلة جنود من حقبة فيتنام بخانيونس.. ذكرياتها "غير سعيدة" مع غزة

حقيقة اعتزام حكومة اشتية تقديم استقالتها خلال أيام

جيش الاحتلال يعرض على "كابينيت الحرب" خطّة لإخلاء سكاّن غزّة من "مناطق القتال"

هكذا تدخل نتنياهو لنسف صفقة التبادل..

جيش الاحتلال يكشف عن مصير أحد جنوده الأسرى بغزة

رمضان والصفقة: خلاف في "الكابينت".. و"إسرائيل" بين الدقيقة 90 وكمائن الأسابيع المقبلة

الأخبار الرئيسية

النازحين

لن يسمح بعودة المطلوبين.. إسرائيل تدرس إعادة النساء والأطفال إلى شمال قطاع غزة

مساعدات إنسانية لغزة

خطة إسرائيلية تجريبية لإدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة

حكومة اشتية

اشتية يقدم استقالة حكومته للرئيس محمود عباس

هكذا تدخل نتنياهو لنسف صفقة التبادل..

الجيش الإسرائيلي يعرض خطة لإخلاء سكان غزة من مناطق القتال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية