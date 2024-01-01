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الهلال الأحمر تُجلي 24 شخصا من مستشفى الأمل

الإثنين 26 فبراير 2024 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر تُجلي 24 شخصا من مستشفى الأمل



خانيونس / سما /

قالت جمعية الهلال الأحمر إنها بتنسيق مسبق ومرافقة مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا، أجلت أمس 24 شخصا من مستشفى الأمل، بينهم 18 مريضا وجريحا، 8 منهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

وأضافت الجمعية في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، أن طواقمها بالتعاون مع أوتشا تمكنت من إدخال مواد لوجستية وطعام ومياه إلى المستشفى.

وأشارت إلى أنه رغم التنسيق المسبق من فريق الأمم المتحدة للقافلة ومرافقتهم لها، إلا أن الاحتلال قام بعرقلة مرور القافلة لحوالي 7 ساعات عند الحاجز العسكري غرب حي الأمل، حيث تم إنزال جميع المسعفين من مركباتهم وإجبارهم على الجلوس على الأرض، فيما تم تقييد ثلاثة مسعفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة بعد تعريتهم من ملابسهم، فيما أفرج الاحتلال بعد منتصف الليل عن سراح أحدهم، ويواصل اعتقال المسعفين جهاد اسليم ورمضان عاشور.

#جمعية الهلال الأحمر #مستشفى الأمل

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