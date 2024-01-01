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تركيا تؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكها حقوق الإنسان

الإثنين 26 فبراير 2024 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكها حقوق الإنسان



لاهاي / سما /

أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، الاثنين، على ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

تصريح يلدز جاء في كلمته أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح يلدز أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسيةً بالنسبة للمسلمين، وأنه يجب حماية قدسيته كونه مكان للعبادة لهم.

ودعا محكمة العدل الدولية لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.

#حقوق الإنسان #تركيا #محكمة العدل الدولية

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