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ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 7255 منذ 7 أكتوبر

الإثنين 26 فبراير 2024 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 7255 منذ 7 أكتوبر



الضفة المحتلة / سما /

ارتفع، الاثنين، عدد معتقلي الضفة الغربية إلى 7255 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا ليلة الأحد-الاثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك.

وأفاد البيان بأن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 7255، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

واعتقلت “قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس (الأحد) وحتّى صباح الاثنين، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة بينهم أطفال وسيدتان وأسرى سابقون”.

ووفق البيان توزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وجنين وطولكرم (شمال) وأريحا (شرق) ورام الله والقدس (وسط) وتخللها “عمليات تنكيل واسعة”.

كما تخلل الاعتقالات “اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”، وفق ذات المصدر.

ولفت البيان إلى جانب ذلك اعتقل الاحتلال عدد من عمال غزة من مدينة نابلس، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم.

#الضفة الغربية #معتقلين

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