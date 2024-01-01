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غارات إسرائيلية تستهدف محيط بعلبك شرق لبنان

الإثنين 26 فبراير 2024 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية تستهدف محيط بعلبك شرق لبنان



بيروت / سما /

استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الاثنين، شرق مدينة بعلبك في لبنان لأول مرة منذ بداية حرب غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه قام بقصف أهداف لحزب الله في عمق لبنان، وأعقب ذلك دوي صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية قرب الحدود؛ وذلك بعد وقت وجيز من إسقاط المسيّرة الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله فجر اليوم استهداف قوة إسرائيلية في موقع "البغدادي" ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وإصابته بشكل مباشر، فيما أفيد باعتراض "هدفين جويين" تسللا من لبنان باتجاه شمال هضبة الجولان السوري المحتل فجرا.

#غارات إسرائيلية #الجيش الإسرائيلي

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