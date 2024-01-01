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اليونيسف: إدخال المساعدات لغزة مسألة حياة أو موت للأطفال

الإثنين 26 فبراير 2024 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف: إدخال المساعدات لغزة مسألة حياة أو موت للأطفال



جنيف / سما /

قالت منظمة "اليونيسف"، إن إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.

وأضافت المنظمة أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل.

كما شددت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

وكان المتحدث الإقليمي لمنظمة اليونيسف، قد أكد إن الوضع في رفح كارثي حيث يوجد عدد هائل من الفلسطينيين في تلك المنطقة.

وأضاف أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة كبيرة على حياة الأطفال والمدنيين، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

#الأطفال #اليونيسف #المساعدات #غزة

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