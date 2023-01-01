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القسام تنصب عدة كمائن في خانيونس والاحتلال يرد بقصف مكثف

الإثنين 26 فبراير 2024 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تنصب عدة كمائن في خانيونس والاحتلال يرد بقصف مكثف



غزة / سما /

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها فجرت عبوة ناسفة بقوة من 15 جنديا إسرائيليا تحصنوا داخل منزل في عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأكدت أنها أوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح.

 

وأضافت كتائب القسام في بيان منفصل أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة عبسان الكبيرة.

 

وأكدت القسام أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، ومن ثم الإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة.

 

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها قنصوا أحد جنود الاحتلال في محور التقدم شرقي خان يونس.

 

وفي مدينة غزة، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في جنوب شرق المدينة بصواريخ قصيرة المدى.

 

قصف عنيف

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل مكثف المناطق الشرقية لخان يونس.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، استمرار حملته العسكرية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، إضافة إلى توغلاته في مدينة خان يونس

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "كجزء من نشاط الفرقة 162 في حي الزيتون في شمال قطاع غزة، يستمر جنود مجموعة القتال التابعة للواء 401 في القتال في المنطقة"، مشيرا إلى استعانة القوات البرية بالطائرات لـ"ملاحقة المسلحين الفلسطينيين".

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الإثنين، إصابة ضابط و4 جنود بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، الأحد، دون توضيح ملابسات هذه المعارك.

 

ووفقا لمعطيات الجيش على موقعه الالكتروني، أصيب 2966 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 1400 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من ذات الشهر.

 

كما تفيد المعطيات الإسرائيلية الرسمية بمقتل 580 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 240 بالمعارك البرية.

#كتائب القسام #الاحتلال #الحرب #غزة

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