بلدية غزة: الاحتلال دمر منظومة الحوسبة والتحكم بالمرافق الخدماتية

غزة / سما /

قالت بلدية غزة، يوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منظومة الحوسبة والاتصالات والتحكم الخاصة بالبلدية في استهداف مباشر ومتعمد لمباني البلدية في المقر الرئيس ومقار البلدية الأخرى التي استهدفها ضمن العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والمرافق والمنشآت الحيوية والخدماتية.

وبينت البلدية في تصريح صحفي، أن "عدد المرافق التي دمرها واستهدفها الاحتلال والخاصة بمنظومة الحاسوب والاتصالات بلغت 6 مرافق وتضم؛ سيرفر ومركزية الحاسوب، و80 جهاز كمبيوتر ( لاب توب) و 100 حاسوب مكتبي، وكوابل فايبر خاصة بشبكة الإنترنت والاتصالات، وسنترال الاتصالات الداخلية والخارجية، وغرفة التحكم الخاصة بآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وشبكات الحاسوب والاتصالات الداخلية".

وأكدت البلدية أن "تدمير الاحتلال لهذه المرافق ألحق أضراراً كبيرة في منظومة عمل البلدية وهي محاولة لنشر الفوضى وإعدام المعلومات والبيانات الخاصة بالبلدية والمواطنين".

وطالبت بلدية غزة كافة المنظمات الدولية للإسراع والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من مرافق مدنية وإنسانية وخدماتية وتمكين البلدية من توفير الخدمات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني ويمنع الاحتلال المواطنين من الحصول عليها من خلال تدمير المرافق الحيوية ومنع وصول الوقود والمعدات اللازمة للعمل".