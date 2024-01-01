مقررة أممية: الحرب على غزة بين دولة نووية وشعب يكافح من أجل حريته

غزة / سما /

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكنغ، إن الحرب الحالية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة هي حرب بين دولة نووية وشعب يكافح من أجل حريته.

وأكدت المقررة الأممية في تصريحات لها أن "الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب".

كما عبرت عن قلقها بشأن الأوضاع في رفح، وقالت إن لديهم مخاوف كبيرة بهذا الشأن، معبرة عن مخاوفها من حدوث كارثة في القطاع جراء انتشار الجثث المتحللة وتفشي الأوبئة.

وأضافت أن "ما رأيناه عقب قرار محكمة العدل الدولية هو المزيد من التصعيد". وشددت على أنه لا يمكنهم فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، معتبرة أن ما يجري هو "جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب".

وفي الإطار ذاته أيضا، قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القُضاة والمحامين مارغريت ساترثوايت إن ما شهده العالم خلال شهر هو أن "إسرائيل" واصلت القصف.

وأضافت "نعلم أن "إسرائيل" لن تنفذ الإجراءات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية" مشيرة إلى أنه يجب العمل على تقييد تصدير الدول الغربية أسلحة إلى "إسرائيل".