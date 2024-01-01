  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خطة إسرائيلية تجريبية لإدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة

الإثنين 26 فبراير 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة إسرائيلية تجريبية لإدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان 11 " العبرية بأن جهات أمنية إسرائيلية ستبدأ، اليوم الاثنين، خطة تجريبية أولية تتيح إدخال مساعدات إنسانية مباشرة إلى شمال قطاع غزة، لأول مرة منذ بداية حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع.

ولفتت إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في أعقاب ضغط أميركي على خلفية الظروف الصعبة في شمالي القطاع والنقص الكبير في الغذاء والماء والدواء.

وبحسب الخطة التجريبية، فإن الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية ستخضع لفحص أمني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرم أبو سالم (نيتسانا)، وستدخل من المناطق الاسرائيلية إلى قطاع غزة في منطقة "الممر الإنساني" في شمالي القطاع.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، فقد "استعرض الجيش الإسرائيلي أثناء جلسة مجلس الحرب التي عقدت هذا المساء، خطة إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة والخطط العملياتية للمراحل المقبلة. كما تمت المصادقة على الخطة لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بشكل سيمنع ظواهر النهب التي وقعت في شمال القطاع، وفي مناطق أخرى"، وفق ما جاء في البيان.

وذكرت "كان" أن جهات محلية لم تسمّها هي التي ستقوم بالأساس بنقل المساعدات إلى حي الزيتون وفقاً للخطة، وأن منسّق شؤون حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، "تواصل في الأيام الأخيرة مع جهات محلية في شمال القطاع، والتي وافقت على تحمّل المسؤولية في الميدان، كجهة بديلة لحركة حماس، ونقل المساعدات إلى سكان شمال القطاع".

وتابعت القناة أن الإدارة الأميركية توجهت إلى إسرائيل بطلب التوقف عن المسّ بعناصر الشرطة التابعين لـ"حماس" في جنوب قطاع غزة، معتبرة أنه الخيار الوحيد لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية، إلا أن إسرائيل لا تنوي تغيير استراتيجيتها، وستواصل استهداف كل من له علاقة بالحركة.

ولفتت إلى موقف الطرف الأميركي بأنه طالما لا يوجد بديل لمرافقة المساعدات والقوافل الإنسانية، فإنها قد تتعرض للنهب، ولن تصل إلى وجهتها.

ونقلت القناة العبرية عن مصدر إسرائيلي أمني لم تسمّه، إشارته إلى أنه على الرغم من الطلب الأميركي، فإنّ "إسرائيل ستواصل استهداف كل شخص في "حماس"، بما في ذلك عناصر شرطة حماس الذين يحمون الشاحنات".

#مساعدات إنسانية #غزة #الاحتلال #الحرب

الأكثر قراءة اليوم

مفاوضات التهدئة في غزة: خلاف كبير في قضيتين جوهريتين وتقدم واضح في زيادة عدد الأسرى..

حقيقة اعتزام حكومة اشتية تقديم استقالتها خلال أيام

فيديو: تدمير ناقلة جنود من حقبة فيتنام بخانيونس.. ذكرياتها "غير سعيدة" مع غزة

جيش الاحتلال يعرض على "كابينيت الحرب" خطّة لإخلاء سكاّن غزّة من "مناطق القتال"

جيش الاحتلال يكشف عن مصير أحد جنوده الأسرى بغزة

رمضان والصفقة: خلاف في "الكابينت".. و"إسرائيل" بين الدقيقة 90 وكمائن الأسابيع المقبلة

تقرير: نتنياهو وبّخ رئيس الموساد بسبب "تساهله" في المفاوضات و يُطالب "بإبعاد" أسرى فلسطينيين إلى قطر

الأخبار الرئيسية

النازحين

لن يسمح بعودة المطلوبين.. إسرائيل تدرس إعادة النساء والأطفال إلى شمال قطاع غزة

حكومة اشتية

اشتية يقدم استقالة حكومته للرئيس محمود عباس

هكذا تدخل نتنياهو لنسف صفقة التبادل..

الجيش الإسرائيلي يعرض خطة لإخلاء سكان غزة من مناطق القتال

غداً- اشتية يقدم استقالة حكومته

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية