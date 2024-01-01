لن يسمح بعودة المطلوبين.. إسرائيل تدرس إعادة النساء والأطفال إلى شمال قطاع غزة

غزة / سما /

تستعد إسرائيل لتنفيذ الخطة الأمريكية التي تقضي بالسماح بإعادة الأطفال حتى سن 14 عامًا والنساء فقط إلى شمال قطاع غزة كجزء من الصفقة.

وفي إطار الصفقة المعروفة باسم "المخطط الأمريكي"، كما نقلت الاذاعة الاسرائيلية سيتمكن الأطفال حتى سن 14 عامًا والنساء فقط من العودة إلى شمال قطاع غزة، وفي الوقت نفسه سيتم إنشاء نقاط عبور سيتم فيها فحص كل شخص قبل مروره.

إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات مع حماس هي مطلب حماس بإعادة السكان إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، وهو ما لا يسمح به الجيش الإسرائيلي حاليًا.

وبحسب التقرير، تقول مصادر في الجهاز العسكري إن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بعودة "المطلوبين" إلى شمال قطاع غزة، حتى لو سمح بعودة السكان إلى الشمال.

وطبقا لما ورد في التقرير فإنه هناك يتم النظر كجزء من الصفقة، إنشاء مدن خيام في منطقة المخيم الأوسط وخانيونس لسكان قطاع غزة الذين فقدوا منازلهم، وفي إسرائيل يفكرون بإيجابية في إدراج هذه القضية في صفقة إطلاق سراح تبادل الأسرى التي تتشكل.