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تطورات اليوم الـ143 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الإثنين 26 فبراير 2024 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ143 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

في اليوم الـ143 للعدوان الإسرائيلي على غزة، استمر جيش الاحتلال بارتكاب مجازره التي خلفت عشرات الشهداء. في حين تخوض المقاومة معارك ضارية معه شمال القطاع وجنوبه.

 

في الأثناء، تستمر معاناة أهل القطاع مع استمرار انعدام دخول المساعدات، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت قبل شهر.

 

سياسيا، قال مصدر قيادي في حركة حماس -للجزيرة- إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة، مؤكدا أن قتل الشعب الفلسطيني جوعا شمال قطاع غزة جريمة إبادة تهدد مسار المفاوضات برمته.

 

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تأجيل عملية رفح إذا تم التوصل لصفقة تبادل الأسرى، في حين أكدت واشنطن أن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لهذه الصفقة.

#الحرب #غزة

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