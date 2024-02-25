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الخارجية الإسرائيلية: رجل أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن

الإثنين 26 فبراير 2024 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية: رجل أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن



القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء يوم الأحد إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن.

وأفادت الخارجية بأنه لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وذكرت صحيفة "The Hill" نقلا عن إدارة الإطفاء بالمنطقة أن رجلا أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، حيث عثرت خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة على الرجل خارج السفارة مصابا بحروق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وقالت إن الشخص الذي أضرم النار في جسده لم يكن معروفا لدى السفارة.

من جهتها، أوضحت صحيفة "معاريف" العبرية أن الرجل وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي.

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