  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد الطفل محمد نصر الله في مشفى الشفاء جوعا

الإثنين 26 فبراير 2024 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الطفل محمد نصر الله في مشفى الشفاء جوعا



رام الله/سما/

أفاد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بوفاة الطفل الجريح محمد إيهاب جميل نصر الله البالغ من العمر 8 سنوات في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بسبب الجفاف وعدم توفر الغذاء والدواء.


وهذه ليست الحادثة الأولى التي يموت فيها أطفال بغزة جراء التصعيد الإسرائيلي، فسبق ذلك مقتل الطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات رفقة 5 من أفراد من عائلتها جراء الاستهداف الإسرائيلي، وبقيت جثتها داخل سيارة مدة 12 يوما حتى تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وقدم الجيش الإسرائيلي الأحد، روايته لمقتل الطفلة هند رجب ذات الـ6 أعوام مع أفراد أسرتها في مدينة غزة أواخر يناير، مشيرا إلى أن تحقيقاته كشفت أن "قواته لم تتواجد بالمكان".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن استشهاد هند بنيران إسرائيلية بالقرب من دوار في ضاحية تل الهوى بمدينة غزة في أواخر شهر يناير، إلى جانب 5 من أفراد عائلتها ومسعفين اثنين ذهبا لإنقاذهم.

واتهمت منظمة الهلال الأحمر الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بقتل أفراد الأسرة وطاقم سيارة إسعاف استجابت لنداء الاستغاثة.


وذكرت مجموعة التغذية العالمية في وقت سابق أن طفلا من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية في قطاع غزة، يعاني من سوء التغذية، محذرة من خطر كبير يهدد حياة الأطفال وصحتهم..

وقال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف في المجال الإنساني وعمليات الإمداد، تيد شيبان، إن قطاع غزة على وشك أن يشهد انفجارا في حالات الوفاة للأطفال التي يمكن تجنبها.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إن نحو 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان رسمي أن "5260 طالبا استشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر بينهم 47 طالبا استشهدوا في الضفة وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94طالبا".

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة اعتزام حكومة اشتية تقديم استقالتها خلال أيام

جيش الاحتلال يكشف عن مصير أحد جنوده الأسرى بغزة

القناة الـ 12 العبرية: سباق مع الزمن للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان

مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى

نتنياهو: صفقة تبادل أسرى ستؤخر اجتياح رفح

حماس تكشف عن "3 مفاتيح" لأي مفاوضات مقبلة

لتجنب التوتر مع مصر.. خطوة من "إسرائيل"تخص اجتياح رفح

الأخبار الرئيسية

وفد إسرائيلي إلى قطر سيناقش تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

غداً- اشتية يقدم استقالة حكومته

مفاوضات التهدئة في غزة: خلاف كبير في قضيتين جوهريتين وتقدم واضح في زيادة عدد الأسرى..

photo_2024-02-25_20-39-00

رمضان والصفقة: خلاف في "الكابينت".. و"إسرائيل" بين الدقيقة 90 وكمائن الأسابيع المقبلة

20240225080813

تقرير: نتنياهو وبّخ رئيس الموساد بسبب "تساهله" في المفاوضات و يُطالب "بإبعاد" أسرى فلسطينيين إلى قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية